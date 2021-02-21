اللافي يدعو الي لم شمل الليبيين والمصالحة الاجتماعية

تفقد عضو المجلس الرئاسي الجديد عبد الله اللافي، السبت عددا من مدن المنطقة الغربية شملت زوارة وزلطن ورقدالين والجميل والعجيلات أبوكماش.
والتقى اللافي خلال جولته عمداء البلديات ومسؤولي القطاعات والمشايخ والأعيان وبحضور أعضاء من مجلس النواب عن هذه المدن.
واستمع اللافي لاحتياجات ومطالب البلديات وأهمها البنية التحتية والوقود والسيولة النقدية وتفعيل لجان المصالحة.
وشدد اللافي على حرص المجلس على إجراء الانتخابات بموعدها في ديسمبر القادم، مؤكدا أن باب التواصل بين المجلس الرئاسي و المدن الليبية سيكون مفتوحا، داعيا جميع المواطنين إلى المصالحة الاجتماعية ولم الشمل.
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