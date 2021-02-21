اللافي يدعو الي لم شمل الليبيين والمصالحة الاجتماعية

تفقد عضو المجلس الرئاسي الجديد عبد الله اللافي، السبت عددا من مدن المنطقة الغربية شملت زوارة وزلطن ورقدالين والجميل والعجيلات أبوكماش.

والتقى اللافي خلال جولته عمداء البلديات ومسؤولي القطاعات والمشايخ والأعيان وبحضور أعضاء من مجلس النواب عن هذه المدن.

واستمع اللافي لاحتياجات ومطالب البلديات وأهمها البنية التحتية والوقود والسيولة النقدية وتفعيل لجان المصالحة.

وشدد اللافي على حرص المجلس على إجراء الانتخابات بموعدها في ديسمبر القادم، مؤكدا أن باب التواصل بين المجلس الرئاسي و المدن الليبية سيكون مفتوحا، داعيا جميع المواطنين إلى المصالحة الاجتماعية ولم الشمل.

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