بلدية سوق الجمعة تعلن نقل المكب المرحلي معتيقة وإقفاله

أعلنت بلدية سوق الجمعة، نقل المكب المرحلي معتيقة بالكامل، وإقفاله، أمس السبت.

وأوضحت البلدية في بيان اليوم، أنه تم نقل المكب وإقفاله، ليتم رفع المعاناة عن أهالي البلدية، خصوصا المجاورين لقاعدة معيتيقة، والذين كانوا يعانون من الروائح المنبعثة من المكب.

وبحسب البيان اضطرت البلدية إلى استخدام الموقع كمكب مرحلي خلال حرب طرابلس، نظراً لتكدس القمامة في شوارع البلدية بسبب قفل مكبات طرابلس الثلاثة، وعدم التمكن من نقل القمامة إليها.

وأكدت البلدية أن المكب، ساهم في القضاء على أزمة تكدس القمامة، كما دعم بلدية طرابلس المركز وحي الأندلس وعين زارة في بعض الأوقات عند تأزم الوضع بها.

فيما وجهت البلدية الشكر لشركة الخدمات العامة طرابلس على الجهد الذي بذلته، لإتمام عملية نقل المكب بالسرعة المطلوبة.

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