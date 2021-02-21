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بالشراكة مع القطاع الخاص.. دراسة آلية جديدة لتشغيل الباحثين عن العمل

تم النشر منذُ 49 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث وزير العمل والتأهيل المهدي الأمين رفقة رئيس الجمعية العمومية لمؤسسة رجال الأعمال للتنمية والتطوير الأسباب التي أدت إلى تضخم أعداد الباحثين عن العمل ومشاكل القطاع العام التي تحول دون استيعاب الجهاز الوظيفي للمزيد من الموظفين.

وجاء ذلك خلال اجتماع موسع، تضمن وضع آلية لضمان الشراكة مع القطاع الخاص لإيجاد فرص عمل للباحثين عن العمل وذلك من خلال تدريبهم وتأهيلهم وتوفير فرص عمل.

كما تمت مناقشة ملف تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة ومنحهم فرص عمل، إلى جانب تحديد آلية عمل يتم بموجبها تحديد أوجه التعاون بين الوزارة والمؤسسة في مجالات مختلفة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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