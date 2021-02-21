بالشراكة مع القطاع الخاص.. دراسة آلية جديدة لتشغيل الباحثين عن العمل

بحث وزير العمل والتأهيل المهدي الأمين رفقة رئيس الجمعية العمومية لمؤسسة رجال الأعمال للتنمية والتطوير الأسباب التي أدت إلى تضخم أعداد الباحثين عن العمل ومشاكل القطاع العام التي تحول دون استيعاب الجهاز الوظيفي للمزيد من الموظفين.
وجاء ذلك خلال اجتماع موسع، تضمن وضع آلية لضمان الشراكة مع القطاع الخاص لإيجاد فرص عمل للباحثين عن العمل وذلك من خلال تدريبهم وتأهيلهم وتوفير فرص عمل.
كما تمت مناقشة ملف تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة ومنحهم فرص عمل، إلى جانب تحديد آلية عمل يتم بموجبها تحديد أوجه التعاون بين الوزارة والمؤسسة في مجالات مختلفة.
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