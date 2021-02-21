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الدبيبه: نتشارك مع إيطاليا التحديات في إدارة ملف الهجرة

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

21 February, 2021

أعرب رئيس الوزراء عبد المجيدالدبيبه عن تطلعه لتطوير العلاقات مع إيطاليا التي تتشارك مع ليبيا في كثير من التحديات أبرزها إدارة ملف الهجرة.

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وقال الدبيبه في تغريدة له بموقع “تويتر” “نبارك للسيد (ماريو دراغي) توليه منصب رئيس الحكومة الإيطالية، مع تمنياتنا له بالتوفيق في مهمته” مضيفا “نتطلع إلى تطوير علاقتنا المتميزة مع الجارة إيطاليا التي نتشارك معها الكثير من التحديات على رأسها الجوانب المتعلقة بإدارة الهجرة وتنظيمها، كما نمتلك معها الكثير من فرص التكامل الاقتصادي”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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