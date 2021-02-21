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«البشتي» ساخراً: أبرز إنجازات السراج انقطاع الكهرباء ونقص السيولة والبنزين

تم النشر منذُ 29 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

سخر المحلل السياسي الليبي عبد العظيم البشتي، من فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، قائلا: “أبرز إنجازات السراج انقطاع الكهرباء ونقص السيولة والبنزين”.

وقال البشتي في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “من أبرز إنجازات «السيد السراج»، هي اختراعه لثلاث أزمات”.

وأضاف المحلل السياسي عبد العظيم البشتي، ساخرا من رئيس حكومة الوفاق “تمثلت إنجازات السراج في: انقطاع الكهرباء، نقص السيولة، نقص البنزين”.

وتابع “لا نريد من «السيد الدبيبة» إلا إرجاع الأمور كما كانت”، في إشارة إلى تطلعاته لقيام عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الجديدة بإصلاح الأمور التي أفسدها السراج.

الوسوم

أزمة السيولة أزمة الكهرباء البشتي الدبيبة السراج

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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