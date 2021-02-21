«برقيق»: «الدبيبة» ليس متحدثا بارعا ولكنه يذهب للمشكلة مباشرة

رأى عاطف برقيق، القيادي في مليشيا ثوار طرابلس والمقيم بتركيا، والمعين في منصب مستشار إداري بالملحقية الصحية الليبية بأنقرة، أن عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الجديدة ليس متحدثا بارعا، لكنه رأى في الوقت نفسه أن أفضل مميزات الدبيبة أنه يذهب للمشكلة مباشرة.

وقال برقيق، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “صحيح أن عبد الحميد الدبيبة ليس خطيبا مفوها أو متحدثا بارعا، لكنه يقوم بخطوات جريئة ويذهب إلى المشكلة مباشرة. وهذا أفضل مميزاته”.

وأضاف “الخط المستقيم أقرب طريق بين نقطتين. ولابد أن يفهم الكثير أن عبد الحميد الدبيبة مطالب بقيادة معركة سلام للوصول للانتخابات وهذا أكبر إنجاز لليبيين لو حدث”.