ليبيا الان

«برقيق»: «الدبيبة» ليس متحدثا بارعا ولكنه يذهب للمشكلة مباشرة

تم النشر منذُ 30 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

رأى عاطف برقيق، القيادي في مليشيا ثوار طرابلس والمقيم بتركيا، والمعين في منصب مستشار إداري بالملحقية الصحية الليبية بأنقرة، أن عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الجديدة ليس متحدثا بارعا، لكنه رأى في الوقت نفسه أن أفضل مميزات الدبيبة أنه يذهب للمشكلة مباشرة.

وقال برقيق، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “صحيح أن عبد الحميد الدبيبة ليس خطيبا مفوها أو متحدثا بارعا، لكنه يقوم بخطوات جريئة ويذهب إلى المشكلة مباشرة. وهذا أفضل مميزاته”.

وأضاف “الخط المستقيم أقرب طريق بين نقطتين. ولابد أن يفهم الكثير أن عبد الحميد الدبيبة مطالب بقيادة معركة سلام للوصول للانتخابات وهذا أكبر إنجاز لليبيين لو حدث”.

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الحكومة الجديدة الدبيبة برقيق

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • دبيبتكم هذا وظفته استيفاني بالتشاور مع اردوغان للقيام بدور مرسوم له ومن وليس كله تعويض تركيا تعويض مجزئ للخروج غانمه من ليبيا والمحافظه علي مصالح الغرب في ليبيا وهذين المهمتين لا يحتاجان لكثرة خطابه او فصاحة لسان ورقه وقلم للتوقيع فقط

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  • وهل انت متحدث بارع ؟…اه فعلا فبلاغتكم هي التي جلبت لنا العدو ليجوس خلال الديار ..بتطرفكم وعدم ايمانكم بقيم الاسلام الحنيف جعلكم تتكبرون فتهرعون للعدو ليكون لكم وليا على المسلمين ..شاهت وجوهكم ياعباد الدنيا وياخدم الدرهم والدينار ..سيلعنكم الله والملائكة والناس أجمعين يامن فرقتم الجماعة وخذلتم الامة ونكستم رؤوس الاشراف والشريفات التراب بعمالتكم وقذارتكم ومع هذا كله ..تملكون صفاقة مابعدها صفاقة فتخرجون وتنظرون ..ولكن لكم يوم قريب بعون الله .

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