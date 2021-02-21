العقوري: منح البرلمان الثقة للحكومة يمنع التشكيك في شرعيتها

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

21 February, 2021

أكد رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري على أهمية منح الثقة لحكومة الوحدة من قبل مجلس النواب وهذا من شأنه إعطاء الحكومة السند الشرعي لتتمكن من القيام بعملها دون التشكيك في شرعيتها، امتثالا للأعراف الديمقراطية في العالم والقاضية بمنح الثقة للسلطة التنفيذية من قبل السلطة التشريعية.

وشدد العقوري على ضرورة استجابة مجلس النواب لتطلعات الشعب الليبي الذي ينتظر توحيد مؤسساته بعد سنوات من الانقسام حرصا على التئام شمل مجلس النواب وانعقاد جلسة صحيحة النصاب في مدينة سرت.

وقال العقوري لابد لجدول أعمال جلسة مجلس النواب القادمة في مدينة سرت أن تخصص فقط لقضية منح الثقة للحكومة داعيا لتأجيل جميع المواضيع الخلافية ومنها انتخاب رئاسة جديدة لمجلس النواب إلى جلسات قادمة.

ودعا العقوري جميع النواب لتغليب الصالح العام ونبذ الخلافات الشخصية والحرص على أن يقوم مجلس النواب بدوره، حفاظا على المسار الديمقراطي وعدم تفويت هذه الفرصة للتوافق التاريخي والتي قد تكون الأمل الأخير لإخراج الشعب الليبي من الظروف السيئة التي يعيشها إلى طريق الاستقرار والوحدة والازدهار .