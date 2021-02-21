الوطني للأرصاد: الأجواء غائمة والطقس معتدل نهارا على المناطق الغربية

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تكون الأجواء غائمة ودرجات الحرارة تميل للاعتدال نهاراً على المناطق الغربية، وتنشط الرياح من حين لأخر خاصة على المناطق الساحلية.

وأوضح المركز في نشرته الجوية، أن مناطق رأس أجدير و سرت و سهل الجفارة و الجبل الغربي سيكون به الطقس غائم إلى قليل السحب و الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا خاصة على المناطق الساحلية مما قد تسبب في إثارة الأتربة يوم الغد، و درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (18- 24) مْ ، وتسجل انخفاض يوم الغد على المرتفعات ومناطق الدواخل.

وأشار المركز إلى أن مناطق الخليج و سهل بنغازي حتى أمساعد و الواحات و مراده ستكون قليلة الغيوم و تتكاثر السحب على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي مساء اليوم ويوم الغد مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ، واحتمال ظهور ضباب خفيف على مناطق الجبل في الصباح الباكر، و الرياح شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا على الساحل، و درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (17-22) مْ ، ولا تتجاوز(15) مْ على مرتفعات الجبل الأخضر.

ولفت المركز الى أن مناطق الجفرة و سبها و غـات و غدامس و الحمادة سيكون بها الطقس قليل السحب، و الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة إلى نشطة يوم الغد على غدامس والحمادة مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال، و درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (21- 26) مْ، و سيكون الطقس صافي في مناطق الكفرة و السرير و تازربو، و الرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، و درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (20- 23) مْ.

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