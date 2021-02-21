أجواء غائمة نهارا في غرب البلاد ورياح نشطة على مناطق الساحل

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الأجواء غائمة ودرجات الحرارة تميل للاعتدال نهارا في مناطق غرب البلاد، مشيرا إلى أن الرياح تنشط من حين لأخر خاصة على المناطق الساحلية.

وبحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز تشهد رأس أجدير وسرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة يكون الطقس غائم إلى قليل السحب، والرياح وشرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا خاصة على المناطق الساحلية مما قد تسبب في إثارة الأتربة يوم الغد.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (18-24) م، وتسجل انخفاض يوم الغد على المرتفعات ومناطق الدواخل.

أما في الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد والواحات ومرادة تكون السماء قليل الغيوم، في حين تتكاثر السحب على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي مساء اليوم ويوم الغد مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، واحتمال ظهور ضباب خفيف على مناطق الجبل في الصباح الباكر.

والرياح شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا على الساحل ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (17-22)م، ولا تتجاوز (15) م على مرتفعات الجبل الأخضر.

بينما في الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة، ويكون الطقس قليل السحب، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة إلى نشطة يوم الغد على غدامس والحمادة مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (21-26)م.

بينما في الكفرة والسرير وتازربو يكون الطقس صافي إلى ظهور بعض السحب العابرة، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (20-23) م.