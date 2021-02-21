التعرف على جثث أربعة مفقودين من عائلة واحدة بترهونة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

21 February, 2021

أعلنت وزارة العدل بحكومة الوفاق التعرف على جثث أربع مفقودين من عائلة واحدة في مدينة ترهونة من خلال الصور التي تم عرضها ومطابقة البيانات الطبية والملابس قبل وبعد الوفاة.

وأكدت وزارة العدل في تدوينة لها بموقع “فيسبوك” أن عدد من أسر المفقودين بمدينة ترهونة تمكنت يوم أمس السبت من التعرف على هوية اقاربهم بين الجثث التي تم انتشالها من مقابر ترهونة، وذلك بعد عرض الصور الأولية للجثث ومطابقة علامات التعرف الثانوية الذي يستهدف عدد من الجثث في حالة اشتباه أو حالة تعرف مبدئي من خلال الصور التي تم عرضها ومطابقة البيانات الطبية والملابس قبل وبعد الوفاة.

وأضافت وزارة العدل أن جثث المفقودين تعود لـ (بدر جاب الله سلامة جاب الله، مواليد 1990ترهونة، طبيب أسنان) و (عبد الله جاب الله سلامة جاب الله، مواليد1999 ترهونة، طالب) و(أكرم عمران بشير جاب الله، مواليد1982 ترهونة) و (فوزي عمران بشير جاب الله مواليد 1973ترهونة).

يذكر أن أعمال اللجنة المكلفة من وزير العدل رقم (411) لازالت مستمرة إلى حين الإنتهاء من عملية التعرف على كل الجثث التي عثر عليها بالمقابر الجماعية.