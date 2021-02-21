دبيبة: نتطلع إلى علاقات متميزة مع إيطاليا في مجالي الهجرة والاقتصاد

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية المختارة من ملتقى الحوار السياسي الليبي عبد الحميد دبيبة التهنئة إلى رئيس الحكومة الإيطالية الجديد ماريو دراغي على توليه المنصب، مؤكدا تطلعه إلى علاقات متميزة مع روما.

وقال دبيبة في تغريدة على موقع تويتر: «نبارك للسيد ماريو دراغي توليه منصب رئيس الحكومة، مع تمنياتنا له بالتوفيق في مهمته»، مضيفا أنه يتطلع إلى تطوير «علاقتنا المتميزة مع الجارة إيطاليا التي نتشارك معها الكثير من التحديات على رأسها الجوانب المتعلقة بإدارة الهجرة وتنظيمها، كما نمتلك معها الكثير من فرص التكامل الاقتصادي».

وأمس السبت، استقبل رئيس المجلس الرئاسي المختار من الملتقى السياسي محمد المنفي، السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، بمدينة طرابلس، حيث أكد المنفي «أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، الذي ينعكس إيجابا على أمن المنطقة العربية والأوروبية».

بدوره، هنأ السفير الإيطالي رئيس المجلس باختياره من ملتقى الحوار السياسي الليبي، مضيفا أن بلاده «ستكون دائما إلى جانب الشعب الليبي للوصول إلى الاستقرار».

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