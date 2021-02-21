وزير العمل يبحث أسباب تضخم عدد الباحثين عن العمل

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

21 February, 2021

بحث وزير العمل والتأهيل المهدي ورضمي الأمين خلال اجتماعه برئيس الجمعية العمومية لمؤسسة رجال الأعمال لتنمية والتطوير الأسباب التي أدت إلى تضخم عدد الباحثين عن العمل ومشاكل القطاع العام التي تحول دون استيعاب الجهاز الوظيفي للمزيد من الموظفين

وبين المكتب الإعلامي لوزارة العمل والتأهيل أن وزير العمل شجع على الشراكة مع القطاع الخاص لإيجاد فرص عمل للباحثين عن العمل وذلك من خلال تدريبهم وتأهيلهم وتوفير فرص عمل كما طُرح أيضا ملف تدريب الاشخاص ذوي الإعاقة ومنحهم فرص عمل وفقا للنسبة التي منحها لهم قانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010م في كافة الوحدات الإدارية وإشراكهم في القطاع الخاص بما يتلائم مع أدائهم.

واتفق المجتمعون على تحديد آلية عمل يتم بموجبها تحديد أوجه التعاون بين الوزارة والمؤسسة بمجالات مختلفة.

وشارك في الاجتماع من جانب المؤسسة رئيس مؤسسة رجال أعمال ليبيا للتنمية والتطوير عبدالسلام مفتاح الزرمقي ورئيس الجمعية العمومية محفوظ البيباص ورئيس قسم العلاقات بالمؤسسة مصطفى مسعود الكيش ومقرر بالمؤسسة علي ابوبكر على يوسف وعن الوزارة حضرت سلمى عاشور العباسي العضو القانوني بمكتب الوزير