لجنة حقوقية تطالب بفتح تحقيق في واقعة تحرش جنسي في حفل للطالبات

قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليببا، إنها تتابع بقلق بالغ ما تم رصده من جانب مكتب شؤون المرأة والطفل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والمتعلق بما نشرته عضوة مجلس الدولة عن دائرة سرت أمنة امطير، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) يوم الاثنين الموافق 16/02/2021م بشأن ادعائها ضد وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني، حول ممارسته للتحرش الجنسي بحق الطالبات في حفل تخرجهن.
وأكد بيان صادر عن اللجنة توصلت بوابة افريقيا بنسخة منه أن هذا الادعاء يمثل جريمة نكراء بحق الطفولة في ليبيا، كما يمثل إساءة ومساس بالقيم الأخلاقية والإنسانية والدينية والوطنية للمجتمع الليبي، وانتهاكاً جسيما للاتفاقية العالمية لحقوق الطفل والمنضمة والمصادقة عليها الدولة الليبية في 15/ابريل/1993م بالإضافة إلى حجم الضرر المعنوي والمادي الذي لحق وسيلحق بهذه الفتيات والطالبات جراء الزج (بقضايا العرض والشرف) في إطار المناكفات والصراع السياسي، والاستغلال والتوظيف لقضايا الطفولة والعرض لغايات وأهداف سياسية مشبوهة.
وأضاف البيان ” السيد وكيل وزارة التعليم موظفاً عاماً وقد حضر مثل هذه الاحتفالات بتخرج هؤلاء الطلاب والطالبات في مناسبات عديدة وأماكن مفتوحة ومختلطة وفي ظل حضور أعضاء هيئة التدريس من كلا الجنسين، ولم يحدث الخلوة بهن حتى يتم الادعاء عليه بهذا الادعاء.”
وواصل البيان” بنــــــــاء على ما تقدم إحالة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليببا اليوم الأحد الموافق من 21_ فبراير _2021.م بلاغ إلى مكتب النائب العام ، والذي طالبت فيه بفتح تحقيق فيما نشرته عضوة مجلس الدولة المشار إليها أعلاه، وذلك نظراً لأهمية وحساسية هذه القضية ولما لهذ ا الفعل من أثار كارثية على حقوق الطفل وخاصة الفتيات والطالبات اللواتي استهدفهن هذا المنشور والإدراج المشار إليه سلفاً وهو يمثل جريمة جنائية بموجب ما نص عليه قانون العقوبات الليبي ومما يستوجب التحقيق فيه ومعاقبة المتورط في ارتكابه لهذا الفعل سواء أن كان على المستوى ممارسة هذا الفعل أو الادعاء الباطل والافتراء بالقيام به من خلال التشهير والترويج لمثل هكذا اعمال من أجل تحقيق غايات سياسية على حساب الضحايا والمتضررين”.
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