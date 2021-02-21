«تسييري طبرق» يبحث دمج موظفي الإصحاح البيئي في الهيكل الوظيفي للبلدية

بحث رئيس المجلس التسيير لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، مع موظفي الإصحاح البيئي، إعادة تنظيم المكتب لدمج موظفيه للبلدية وإدراجهم في الكادر الوظيفي التابع للبلدية، كما ناقش الاجتماع إنهاء الترقيات المتأخرة .

جاء ذلك خلال اجتماع بوالخطابية اليوم، بقاعة صندوق الضمان الاجتماعي فرع البطان مع موظفي الإصحاح البيئي، حيث ناقش الاجتماع أيضا توفير جهاز تحليل المياه وتكليف أحد موظفي الإصحاح البيئي بإحضار عروض لجهاز التحليل.

وبحسب بيان للمجلس البلدي طبرق اليوم، سيتم تأثيث المكتب عن طريق البلدية .

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