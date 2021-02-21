الوطني لمكافحة الأمراض يسجل 26 حالة وفاة و 472 إصابة جديدة بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، عن تسجيل 26 حالة وفاة و 472 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتماثل 1052 حالة للشفاء.

وأوضح المركز في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه استلم (2485) عينة موزعة على المختبرات، وتبين بعد الفحص سلبية (2013) وإيجابية (472) عينة منهم ( 317 ) حالة جديدة و ( 155) حالة مخالطة.

وأشار المركز إلى أن إجمالي عدد حالات الوفاة بالفيروس في البلاد بلغ 2114 والإصابات 129797 حتى الآن.

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