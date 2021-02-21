المنفي ينفي مخاطبة الرئاسي للجنة العسكرية حول جلسة النواب في سرت

قال محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، إن المجلس لا يتدخل في قرارات اللجنة العسكرية المشتركة خمسة زائد خمسة، وإن المجلس يدعم قرارات اللجنة.

وأكد أن المجلس يساند عمل اللجنة العسكرية المشتركة، ويثمن دورها في وقف إطلاق النار، نافيا ما أشيع عن مخاطبة المجلس الرئاسي للجنة العسكرية حول جلسة مجلس النواب في سرت.

وقال المنفي، في تصريحات لـ”العربية”، ليل السبت، إن فتح الطريق الساحلي سرت- مصراتة سيكون من أولويات الحكومة القادمة، وذلك للدفع بالعملية السياسية ولدعم جهود اللجنة العسكرية 5+5، وسط تصاعد الآمال بقرب توحيد المؤسسات والبلاد، بعد سنوات من القتال والصراع على السلطة.