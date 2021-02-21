رئيس الحكومة ورئيس وأعضاء الرئاسي يعقدون اجتماعهم الأول

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

21 February, 2021

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي رفقة عضوي المجلس عبد الله اللافي وموسى الكوني أول اجتماع لهم بعد انتخابهم في جنيف من ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وكان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أكد أن الطريق الساحلي سرت – مصراتة سيفتتح قريبا، وتابع أن هذه الخطوة تعد من أولويات السلطة الجديدة بعد اعتماد حكومة الوحدة وطالب ‏ اللجنة العسكرية بتأمين جلسة البرلمان لتمرير الحكومة بسرت.