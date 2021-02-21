«شركة الكهرباء طرابلس»: سرقة أسلاك ضغط عالي بدائرة توزيع قصر بن غشير

أكدت شركة الكهرباء العامة بطرابلس، اليوم الأحد، وقوع اعتداء جديد على أسلاك الضغط العالي بدائرة توزيع قصر بن غشير مما تسبب في فصل التغذية على ثلاث محولات ومحطتين.

وقال بيان صادر عن الشركة: “وقعت سرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 1500 متر على خط الجمرك طريق وادي الربيع التابع لدائرة توزيع قصر بن غشير”.

وأضاف البيان “تسبب الأمر في فصل التغذية على ثلاث محولات هوائية ومحطتين جاهزتين، وكذلك سرقة أسلاك كهربائية ضغط عالي مسافة 1300 متر دائرة توزيع السائح بترهونة”.

ولا تعد تلك السرقة هي الأولى من نوعها، حيث تكررت من قبل عدة مرات، فمطلع الشهر الجاري، أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن سرقة أسلاك كهربائية ضغط منخفض مسافة 1200 متر على خط الذويبات بإدارة توزيع المرقب “الخمس”، مما ترتب عليه فصل التغذية على العديد من المنازل.