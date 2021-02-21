أول لقاء بين المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة المختارين يناقش عقد جلسة «النواب» في سرت

التقى رئيس المجلس الرئاسي المختار من الملتقى السياسي الليبي محمد المنفي برفقة عضوي المجلس عبد الله اللافي وموسى الكوني مع رئيس الحكومة المختارة عبد الحميد دبيبة لأول مرة صباح اليوم الأحد في العاصمة طرابلس، وناقشوا مع أعضاء لجنة «5+5» العسكرية إمكانية عقد جلسة مجلس النواب المقبلة في مدينة سرت.

كما ناقش الطرفان «آخر ما توصلت إليه المشاورات بشأن تشكيل الحكومة ومساعي رئيس الحكومة لنيل ثقة حكومته من مجلس النواب الليبي المزمع عقدها في الأيام المقبلة، حتى تباشر الحكومة أعمالها»، حسبما جاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمنفي.

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