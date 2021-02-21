اللافي يزور مناطق الساحل الغربي ويتعهد بتحسين أوضاعها

أجرى النائب بالمجلس الرئاسي الجديد عبد الله اللافي زيارة إلى مناطق زوارة، وزلطن، ورقدالين، والجميل، و المنشية، أمس السبت، والتقى رؤساء مجالس هذه البلديات، وعدد من أعيان المنطقة.

واستمع اللافي لما عرضه مسؤولي تلك المناطق، من مشاكل واحتياجات، ومشروعات ذات أولوية، ومطالبهم بشأن تحسين مستوى الخدمات العامة.

وناقش اللافي أيضا سبل تفعيل المشاريع المتعثرة، ومنها محطة تحلية المياه بزوارة، ومطار زوارة الدولى، ومدرسة التعليم الأساسي بزلطن المركز، إضافة الى مستشفى الجميل، حسب مسؤول مكتب الإعلام التابع للافي، فيصل الشاملي.

وأكد النائب اللافي حرص المجلس الرئاسي على مد جسور التواصل مع جميع المدن والمناطق، وعزمه زيارة جميع مناطق البلاد، كما جدد دعمه لإطلاق مشروع وطنى كبير يعنى بالمصالحة الوطنية.