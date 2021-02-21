توزيع إصابات كورونا.. انخفاض في الحالات وارتفاع معدلات الشفاء

شهدت البلاد ارتفاعا ملحوظا في حالات الشفاء من فيروس كورونا بعدما تم تسجيل 1052 حالة شفاء أمس، وفق ما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم، كما تم تسجيل 472 إصابة و26 حالة وفاة.

وقال المركز في بيان اليوم، إنه تسلم أمس 2485 عينة، أظهرت التحاليل المعملية سلبية 2013 عينة، فيما تأكدت إصابة 472 حالة منها 317 جديدة و155 مخالطة.

وتوزعت الإصابات على كل من طرابلس بـ124 حالة جديدة و59 مخالطة، وبنغازي 10 حالات جديدة، ومصراتة 8 حالات جديدة و78 مخالطة،والرجبان وصبراتة والسواني بن آدم والقلعة وقصر بن غشير وتراغن ويفرن ومسلاتة وترهونة حالة جديدة لكل منها، والزاوية المركز 5 حالات جديدة و4 حالات مخالطة، والقره بوللي 11 حالة جديدة، وزليتن 13 حالة جديدة، والخمس 9 حالات جديدة.

تسجيل 1052 حالة شفاء من فيروس كورونا في ليبيا خلال 24 ساعة

كما سجل قصر الأخيار حالتين جديدتين، وغدامس 9 حالات جديدة، والمنشية الجميل 3 حالات جديدة، وسوق الخميس حالتين مخالطتين، والسائح 3 حالات جديدة، والعجيلات 8 حالات جديدة، وأسبيعة 4 حالات جديدة وبني وليد 30 حالة جديدة، وسبها 31 حالة جديدة و3 مخالطة، والشاطئ حالتين جديدتين.

وسجلت أم الأرانب وسرت حالة مخالطة لكل منهما، والزاوية الغرب 8 حالات جديدة، والعزيزية 3 حالات جديدة، وجنزور 8 حالات جديدة، والرياينة 3 حالات جديدة، وتازربو 4 حالات جديدة و7 مخالطة، والكفرة 4 حالات جديدة، والجفرة 4 حالات جديدة، وزلطن حالتين جديدتين.

فيما توزعت حالات الشفاء على كل من طرابلس بـ870 حالة، و5 حالات في الخمس، و30 حالة في زواره، و20 حالة في الزاوية الغرب، و4 حالات في خليج السدرة، و74 حالة في مصراتة، و4 حالات في درج، وحالة في الكفرة، و 15 حالة في قصربن غشير، و29 حالة في الزاوية المركز.

بينما توزعت حالات الوفاة على كل من طرابلس بـ11 حالة، وحالتين في صبراتة وحالتين في الزاوية الغرب، وفي درنة وبني وليد ومصراتة وسواني بن آدم والقره بوللي وباطن الجبل وقصر بن غشير والزاوية المركز وزليتن، تم تسجيل حالة وفاة واحدة لكل منها،ن كما تم تسجيل حالتي وفاة في سبها.

وبذلك يرتفع عدد إصابات كورونا في ليبيا منذ ظهور الوباء في البلاد، إلى 129 ألفا و797 حالة، بينها 12 ألفا و326 حالة نشطة، و2114 وفاة، بينما تعافى 115 ألفا و357 حالة.

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