«مكافحة الأمراض»: 472 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وشفاء 1052 حالة ووفاة 26 شخصا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم السبت 20 فبراير 2021 م وفقا للبيان رقم (334).

واستلم المركز عدد (2485) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: “المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (426) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (950) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (444) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (91) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (86) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (30) عينة، مختبر مستشفى الكويفية للامراض الصدرية والدرن عدد (48) عينة، المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (100) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا على “مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (50) عينة، مختبر فرعه المركز الوطني الكفرة عدد (7) عينات، مختبر فرع المركز الوطني تازربو عدد (13) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الجفرة عدد (6) عينات، مختبر فرع المركز الوطني ترهونة عدد (30) عينة، مختبر مركز مصراتة الطبي عدد (168) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سرت عدد (6) عينات، مختبر مستشفى بن جواد العام عدد (27) عينة، مختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (3) عينات”.

وبعد فحص عينات كورونا بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: عدد (2013) عينة سالبة لفيروس كورونا، عدد (472) عينة موجبة لفيروس كورونا (317 جديدة + 155 مخالطة)”.

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن حالات كورونا مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

1.طرابلس

عدد 124 حالة جديدة

عدد 59 حالة مخالطة

2.بنغازي

عدد 10 حالة جديدة

3.مصراته

عدد 8 حالة جديدة

عدد 78 حالة مخالطة

4.الرجبان

عدد 1 حالة جديدة

5.صبراته

عدد 1 حالة جديدة

6.الزاوية المركز

عدد 5 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

7.القره بوللي

عدد 11 حالة جديدة

8.زليتن

عدد 13 حالة جديدة

9.الخمس

عدد 9 حالة جديدة

10.قصر بن غشير

عدد 1 حالة جديدة

11.مسلاته

عدد 1 حالة جديدة

12.ترهونه

عدد 1 حالة جديدة

13.قصر الاخيار

عدد 2 حالة جديدة

14.غدامس

عدد 9 حالة جديدة

15.المنشية الجميل

عدد 3 حالة جديدة

16.يفرن

عدد 1 حالة جديدة

17.سوق الخميس

عدد 2 حالة مخالطة

18.السائح

عدد 3 حالة جديدة

19.العجيلات

عدد 8 حالة جديدة

20.اسبيعة

عدد 4 حالة جديدة

21.بني وليد

عدد 30 حالة جديدة

22.سبها

عدد 31 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

23.الشاطئ

عدد 2 حالة جديدة

24.ام الارانب

عدد 1 حالة مخالطة

25.تراغن

عدد 1 حالة جديدة

26.الزاوية الغرب

عدد 8 حالة جديدة

27.السواني بن ادم

عدد 1 حالة جديدة

28.العزيزية

عدد 3 حالة جديدة

29.جنزور

عدد 8 حالة جديدة

30.القلعة

عدد 1 حالة جديدة

31.الرياينة

عدد 3 حالة جديدة

32.تازربو

عدد 4 حالة جديدة

عدد 7 حالة مخالطة

33.الكفرة

عدد 4 حالة جديدة

34.الجفرة

عدد 4 حالة جديدة

35.سرت

عدد 1 حالة مخالطة

36.زلطن

عدد 2 حالة جديدة

تفاصيــــل الـــــ ( 1052 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 870 حالة في طرابلس

2.عدد 5 حالات في الخمس

3.عدد 30 حالة في زواره

4.عدد 20 حالة في الزاوية الغرب

5.عدد 4 حالات في خليج السدرة

6.عدد 74 حالة في مصراته

7.عدد 4 حالات في درج

8.عدد 1 حالة في الكفرة

9.عدد 15 حالة في قصربن غشير

10.عدد 29 حالة في الزاوية المركز

تفاصيــــــل الــــ ( 26 ) حالة الوفاة

1.عدد 11 حالة في طرابلس

2.عدد 2 حالة في صبراته

3.عدد 2 حالة في الزاوية الغرب

4.عدد 1 حالة في درنه

5.عدد 1 حالة في بني وليد

6.عدد 1 حالة في مصراته

7.عدد 1 حالة في سواني بن ادم

8.عدد 1 حالة في القره بوللي

9.عدد 1 حالة في باطن الجبل

10.عدد 1 حالة في قصر بن غشير

11.عدد 2 حالة في سبها

12.عدد 1 حالة في الزاوية المركز

13.عدد 1 حالة في زليتن

الإحصاءات العامة

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 129797

2.الحالات النشطة : 12326

3.المتعافين : 115357

4.الوفيات : 2114