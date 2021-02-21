الدبيبة والمنفي يبحثان مع 5+5 إمكانية اجتماع “النواب” في سرت

في إطار الترتيب لعقد جلسة مجلس النواب لمنح الثقة للحكومة الجديدة، اجتمع رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة رفقة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع أعضاء لجنة 5+5 العسكرية.

وجاء الاجتماع بهدف بحث إمكانية عقد جلسة مجلس النواب للتصويت على منح الثقة لحكومة “الدبيبة” في مدينة سرت التي احتضنت مؤخراً جلسات الحوار بين أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

وفي سياق متصل، عقد الدبيبة والمنفي رفقة عضوي المجلس عبد الله اللافي وموسى الكوني أول اجتماع لهم بعد انتخابهم في جنيف من ملتقى الحوار السياسي، والذي يأتي بعد جولة زيارات أجراها المنفي والدبيبة لعدة مدن ليبية شرقاً وجنوباً وغرباً.

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