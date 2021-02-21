متحدث لجنة كورونا في سبها: الوضع الوبائي متفاقم و معدل الوفيات في ازدياد منذ يناير الماضي

أعلن المتحدث باسم اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا في سبها صلاح إبراهيم، اليوم الأحد، أن الوضع الوبائي ومعدّل الوفيات في ازدياد منذ مطلع يناير الماضي في المنطقة الجنوبية كلها وليس سبها فحسب.

وأوضح إبراهيم في تصريحات صحفية، أن هناك نقص في الإمدادات الطبية لازدياد الحالات في مركز العزل “البركولي”، لكنها لم تنفد بتاتا كما يُشاع، مشيرا إلى أن الطلب على الأكسجين زاد في الآونة الأخيرة، وصار مركز العزل “البركولي” يتغذى من مركز سبها الطبي ومصنع العيادة التنفسية.

ولفت إبراهيم إلى أن بلدية سبها وفرت أسطوانات من منطقة براك الشاطئ لتوفير الأكسجين للمرضى، و المراكز الصحية العامة تعمل بصورة جيدة، أمّا مراكز العزل الثلاث بالمدينة فتعاني نقص الأطقم الطبية والأدوية والتجهيزات، بالرغم من أنها تغطي حاجة المنطقة الجنوبية كلها.

وقال إبراهيم إن السعة السريرية للمراكز شبه ممتلئة، وأغلب الحالات من داخل مدينة سبها، كما أنها مجهّزة لاستقبال عدد قليل، موضحا أن المدينة تتحمل عبء المنطقة الجنوبية، وإذا استمرّ الوضع الوبائي في الارتفاع بهذه الوتيرة فسيخرج عن السيطرة.

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