رئيس المجلس الرئاسي الجديد و رئيس حكومة الوحدة الوطنيةيجتمعان في طرابلس

طرابلس 21 فبراير 2021 (وال) اجتمع ـ اليوم الأحد ـ ، بمدينة طرابلس السيد رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” رفقة أعضاء المجلس الرئاسي السيد “موسى الكوني” والسيد “عبد الله اللافي” مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد “عبد الحميد الدبيبة” .
حيث ناقش رئيس المجلس الرئاسي، آخر ما توصلت إليه المشاورات بشأن تشكيل الحكومة، ومساعي رئيس الحكومة لنيل ثقة حكومته من مجلس النواب الليبي في الجلسة المزمع عقدها في الأيام القادمة حتى تباشر الحكومة أعمالها. (وال ـ طرابلس) ف م
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