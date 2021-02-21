رئيس المجلس الرئاسي الجديد و رئيس حكومة الوحدة الوطنيةيجتمعان في طرابلس

طرابلس 21 فبراير 2021 (وال) اجتمع ـ اليوم الأحد ـ ، بمدينة طرابلس السيد رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” رفقة أعضاء المجلس الرئاسي السيد “موسى الكوني” والسيد “عبد الله اللافي” مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد “عبد الحميد الدبيبة” .

حيث ناقش رئيس المجلس الرئاسي، آخر ما توصلت إليه المشاورات بشأن تشكيل الحكومة، ومساعي رئيس الحكومة لنيل ثقة حكومته من مجلس النواب الليبي في الجلسة المزمع عقدها في الأيام القادمة حتى تباشر الحكومة أعمالها. (وال ـ طرابلس) ف م

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