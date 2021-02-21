«المنفي» وعضوا «الرئاسي» يبحثون مع لجنة «5+5» إمكانية عقد جلسة «النواب» المقبلة في سرت

التقى رئيس المجلس الرئاسي المختار من الملتقى السياسي الليبي محمد المنفي برفقة عضوي المجلس عبدالله اللافي وموسى الكوني مع رئيس الحكومة المختارة عبدالحميد دبيبة لأول مرة صباح اليوم الأحد في العاصمة طرابلس.

وحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمنفي، فقد ناقش رئيس وعضوي المجلس مع أعضاء لجنة «5+5» العسكرية إمكانية عقد جلسة مجلس النواب المقبلة في مدينة سرت.

كما ناقش رئيس وعضوا المجلس الرئاسي مع دبيبة «آخر ما توصلت إليه المشاورات بشأن تشكيل الحكومة ومساعي رئيس الحكومة لنيل ثقة حكومته من مجلس النواب الليبي المزمع عقدها في الأيام المقبلة، حتى تباشر الحكومة أعمالها»،