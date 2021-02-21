امغيب يدعو الدبيبه إلى المساواة في توزيع الوزارات بين الأقاليم

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

21 February, 2021

دعا عضو مجلس النواب سعيد امغيب رئيس الحكومة عبد المجيد الدبيبه إلى المساواة في توزيع الوزارات بين الأقاليم الثلاثه (طرابلس، برقة، فزان)

وقال امغيب في تدوينة له بموقع “فيسبوك” إن خطاب رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة عند استقباله في مدينة طبرق كان يع ان نصفه بأنه أكثر من ممتاز حيث “حمل إشارات كثيرة تدل على أن الرجل يريد أن يعمل ويحمل في داخله هموم وطن عانى الكثير ويجب أن يستقر وإن كنا نعتقد أن ما وعد به لا يمكن تحقيقه بالكامل في عمر الحكومة المعلن.

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وأضاف امغيب “على كل حال على رئيس الحكومة أن يدعم خطابه في طبرق بأفعال على الأرض أولها المساواة في توزيع الوزارات بين الأقاليم الثلاثة لأن ما سرب من تقسيم لم يكذبه السيد الدبيبة في تصريح صحفي أو بيان رسمي يعتبر قسمة ضيزى”.