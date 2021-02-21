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امغيب يدعو الدبيبه إلى المساواة في توزيع الوزارات بين الأقاليم

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

21 February, 2021

دعا عضو مجلس النواب سعيد امغيب رئيس الحكومة عبد المجيد الدبيبه إلى المساواة في توزيع الوزارات بين الأقاليم الثلاثه (طرابلس، برقة، فزان)

وقال امغيب في تدوينة له بموقع “فيسبوك” إن خطاب رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة عند استقباله في مدينة طبرق كان يع ان نصفه بأنه أكثر من ممتاز حيث “حمل إشارات كثيرة تدل على أن الرجل يريد أن يعمل ويحمل في داخله هموم وطن عانى الكثير ويجب أن يستقر وإن كنا نعتقد أن ما وعد به لا يمكن تحقيقه بالكامل في عمر الحكومة المعلن.

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وأضاف امغيب “على كل حال على رئيس الحكومة أن يدعم خطابه في طبرق بأفعال على الأرض أولها المساواة في توزيع الوزارات بين الأقاليم الثلاثة لأن ما سرب من تقسيم لم يكذبه السيد الدبيبة في تصريح صحفي أو بيان رسمي يعتبر قسمة ضيزى”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • مع الاحترام لرأي السيد /أمغيب …فأني أقول ان الكفاءة هي المعيار الاول اما المحاصصة فقد تنتج اجساما غير قادرة للعمل في زمن قصير جدا….في كل الاحوال ندعوا لكل مخلص بأن يوفقه الله لخدمة الوطن والمواطن….المواطن الذي كل و مل من نتائج هذه النكبة والمعاناة اليومية التي يعانيها رغم خيرات بلده فهو لايستطيع الحصول علي مرتبه ولا يستطيع الحصول علي الوقود والدواء والكهرباء ووووو…وتطول القائمة ولا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم…وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل من تسبب بهذه النكبة السودا النودا……..

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  • ما يقدر الفلاح يزرع فول ويقول سيكون جيد محصول الفول نين يصير بالمكيول فخطاب الباديه اامنمق اي أحد يستطيع قوله ولكن دبيبه سيعين كما طلب منه ان يعين فالهاتف بينه وبين ثلاثة الاثافي شغال الذي اسمهم ينتهي بحرف ن يرن عليه من اردوغان ويرن عليه ممن استيفاني بنت الامريكان ومن ليبيا يرن عليه من عصابة الاخوان فالرجل ورطوه وما نفعوه بوضعهم له في هذا المكان

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