الطبلقي: جلسة التصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة ستعقد على الأرجح في سرت

طبرق 21 فبراير 2021 (وال)- قالت النائبة بمجلس النواب عائشة الطبلقي، إن جلسة مجلس النواب المرتقبة للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة ستعقد على الأرجح بمدينة سرت​​​.

وقالت الطبلقي، في حديث لوكالة “سبوتنيك” الروسية: “قمنا بمراسلة اللجنة العسكرية الليبية المشتركة، وشكلنا لجنة بهذا الخصوص خلال اجتماعنا الأخير في صبراته، وغدا الأحد سوف تتضح الرؤية وترد اللجنة العسكرية على مراسلتنا بالقبول أو بعدمه”.

وأوضحت الطبلقي أسباب عقد الجلسة في سرت قائلة ” أن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، قرر أن تكون الجلسة هناك، “والبعثة الأممية للدعم تفضل عقد جلسة مجلس النواب في هذه المدينة، مضيفة أن “اللجنة العسكرية ( 5+5 )، هي من ستقوم بتأمين عقد الجلسة في سرت بحكم وجود مقرها هناك”.(وال طبرق) س خ

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