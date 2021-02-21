طبرق تستضيف الدورة التمهيدية في التكوين العام لمدربي الأكاديميات

بدأت السبت بفندق باب طبرق الدورة التمهيدية في التكوين العام لمدربي الأكاديميات والفئات السنية بالنوادي والتي تنظمها الأكاديمية الأولمبية الليبية فرع المنطقة الشرقية، وبرعاية من جامعة طبرق وبالتعاون في التنظيم والإشراف الإداري للاتحاد الفرعي لكرة القدم بطبرق.

شارك في الدورة 30 مشارك من مختلف المدن الليبية .

وتنتظم الدورة لمدة 6 أيام بواقع فترتين صباحية ومسائية، وعدد ساعات قوامه 37 ساعة يشمل الجوانب النظرية والعملية في جوانب الطب الرياضي والإعداد البدني والاختبارات والقياس وانتقاء الرياضيين والسلوكيات التربوية وعلم النفس.

ويشارك في المحاضرات نخبة من هيئة التدريس من جامعة بنغازي وجامعة طبرق.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا