خبير اقتصادي يطالب “دبيبة” بإصلاح ما أفسده السراج

قال المحلل السياسي الليبي عبد العظيم البشتي، اليوم الأحد، إن أبرز إنجازات رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج هي اختراع لثلاثة أزمات.

وعبر البشتي في تدوينة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن سخريته من السراج، قائلا إن إنجازاته تمثلت في انقطاع الكهرباء ونقص السيولة والبنزين.

وقال البشتي إن المواطنين لا يريدون من رئيس الحكومة الجديدة عبد الحميد دبيبة إلا إرجاع الأمور كما كانت وإصلاح الأمور التي تم إفسادها.

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