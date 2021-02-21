بولتون: لا يوجد إجماع بين الأوروبيين على حل الأزمة الليبية

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون، أن الولايات المتحدة لم تولي الأزمة الليبية اهتمامًا كافيًا، خلال الفترة الماضية، تمهيدًا لحلها.

وأوضح بولتون، أن الوضع في ليبيا أكثر تعقيدا مما يمكن للأمم المتحدة التعامل معه، متوقعًا عدم تحقيق الاستقرار في البلاد تحت الرعاية الأممية الراهنة.

ولفت بولتون إلى فشل الدول الأوروبية في التعامل مع الأزمة الليبية، قائلا إن الأوروبيين ليس بينهم أي إجماع على حل الأزمة الليبية رغم جهودهم المتعددة.

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