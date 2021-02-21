دار العلا: طباعة كتاب القذافى وأمريكا عشرون عاما من الصراع

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

21 February, 2021

أعلنت دار العلا للنشر والتوزيع اليوم الأحد طباعة كتاب القذافى وأمريكا عشرون عاما من الصراع من تأليف الأكاديمي الليبي الدكتور عبد الكريم الزياني.

وقال الزياني “يبدو كتابنا هذا للوهلة الأولى وكأنه قد تجاوزه الزمن خاصة بعد رحيل الفاعلين الأساسيين فيه (العقيد القذافي ورجاله والرئيس الأمريكي رونالد ريغان ورجال حكومته) لكن في حقيقة الأمر ساهمت أحداث فبراير 2011 في ليبيا في إعادة النظر في تاريخ العلاقات الليبية الأمريكية لمحاولة فهم الوضع الليبي الراهن بعد رحيل الزعيم القذافي وفهم دور الولايات المتحدة في إسقاط النظام الليبي والإجهاز على مؤسسات الدولة وعلاقة كل ذلك بمواقف ليبيا من القضايا الإقليمية والقارية والدولية فلا يمكن بأي حال من الأحوال بأي حال من الأحوال فهم القصف الأمريكي والغربي على ليبيا في 2011 دون استحضار حيثيات القصف الأمريكي والغربي على ليبيا أواسط ثمنينات القرن الماضي”.

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وأضاف الزياني “اتسمت العلاقات الليبية – الأمريكية في الفترة 1969 -1989 بالثراء والتشابك والتعقيد في المواجهة الأمنية والعسكرية المباشرة مما يجعل هذا الكتاب محاولة جادة للتأريخ لحالة الصدام بين الإرادات: بين إرادة التحرر التي كانت ليبيا ترفع لوائها وتدافع عنها في عهد القذافي وتدفع ثمنا باهضا لمواقفها وبين إرادة العسف والقهر والهيمنة والتوسع التي لم تتردد الولايات المتحدة الأمريكية في تبنيها ضد كل قوى التحرر في العالم وضد كل المدافعين عن الحرية”.