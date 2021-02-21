ليبيا الان

دراه: فرق الهندسة العسكرية دخلت الآن المرحلة الصعبة لوصولها إلى مناطق اشتباكات سابقة

تم النشر منذُ 17 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أعلن القيادي بمدينة مصراتة والناطق باسم غرفة العمليات المشتركة سرت ـ الجفرة التابعة للرئاسي عبد الهادي دراه أمس السبت تفجير طنين من مخلفات الأسلحة والذخائر، قرب مدينة سرت، ضمن تنفيذ اتفاق “5+5” لوقف إطلاق النار.

دراه قال في تصريح لوكالة “الأناضول” التركية: إن فرق الهندسة العسكرية قامت بتفجير طنين من بقايا الذخائر التي كانت يطلقها ما وصفهم بـ”مليشيات حفتر” (القوات المسلحة الليبية) عند خرقها الهدنة في المدة السابقة، حسب زعمه.

واختتم قائلا : “فرق الهندسة العسكرية دخلت الآن المرحلة الصعبة، بسبب خطورة المنطقة التي كانت سابقًا منطقة اشتباكات، وعند الانتهاء من نزع الألغام من المنطقة وسحب المرتزقة سيتم فتح الطريق”.

 

Share and Enjoy !

0Shares
0


0

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك