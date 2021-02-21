قلمة: تطرقنا خلال اللقاء مع رئيس الحكومة إلى توزيع الحقائب الوزارية خاصة السيادية

ليبيا – كشف عضو مجلس النواب صالح قلمة كواليس اللقاء الذي جمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مع رئيس مجلس النواب وأعضاء البرلمان في مدينة طبرق، مشيرًا إلى أن الدبيبة أكد أن زيارته للمستشار عقيلة صالح جاءت كونه الرئيس الشرعي للبرلمان.

قلمة أكد في تصريحات لصحيفة “الاتحاد” أن الدبيبة حرص على التشاور مع كافة الأعضاء الممثلين عن الجنوب والشرق والغرب، موضحًا أنه تحدث بإيجابية، وتطرق إلى عدد من القضايا المحلية، خاصة المرحلة التمهيدية الصعبة.

وأشار إلى أن رئيس الحكومة نقل للنواب تفاصيل زيارته إلى مصر لتعزيز العلاقات بين البلدين.

وأوضح أنهم تطرقوا خلال اللقاء مع رئيس الحكومة لتوزيع الحقائب الوزارية خاصة السيادية، مؤكدًا ضرورة ألا تقل حصة الجنوب الليبي عن 30 في المئة.

كما لفت إلى أن ملامح الحكومة الجديدة المزمع طرحها خلال أيام لم تتضح بعد.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية