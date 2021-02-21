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فرج عبد الملك: جلسة البرلمان في سرت «غير واضحة» وقد نعقدها في صبراتة بنصاب كامل

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد فرج عبد الملك، عضو مجلس النواب عن مدينة صبراتة، أن جلسة النواب في سرت مازالت غير واضحة، مشيرا إلى إمكانية عقدها في صبراتة بنصاب مكتمل الثلاثاء المقبل.

وقال عبدالملك، في تصريحات لقناة «ليبيا الأحرار»، التي تبث من تركيا وتعد أحد الأذرع الإعلامية لنظيم الإخوان: “إن مدينة سرت مازالت غير آمنة بالشكل المطلوب لانعقاد الجلسة في ظل صعوبة حضور عدد من النواب”.

وأشار إلى أنهم على تواصل مع النائبين الأول والثاني للحضور ومن المتوقع أن يصلا إلى طرابلس الأحد.

وتابع “بنود جدول الأعمال هي تغيير الرئاسة وتعديل اللائحة الداخلية، كما أن مخرجات اجتماعات الغردقة قد تكون ضمن البنود”.

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سرت صبراتة فرج عبد الملك مجلس النواب

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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