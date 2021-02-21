الزايدي : أتمنى أن يكون في الحكومة القادمة أشخاص وطنيين لديهم غيره على البلاد

بنغازي 21 فبراير 2021 (وال) – وزير الحكم المحلي، الدكتور عادل الزايدي، في حوار مع وكالة الأنباء الليبية، قال بخصوص إنجازات الوزارة بأنه لابد من أن نكون واقعيين نحن نريد مجموعة من المقومات لكي نصل إلى كلمة إنجاز، الأحداث التي مرت بها البلاد والآن بعدما وصل الليبيين إلى رؤية نتمنى أن يلم الشمل بها وتكون حكومة موحدة والليبيين جميعاً ينعموا بثروات البلد باعتبار أن ليبيا دوله ريعية وتعتمد في مصدر دخلها على النفط وهذا الأمر نتج عنه الانقسام السياسي من سنة 2014 إلى الآن، حجبت عن الحكومة الليبية إيرادات النفط، وأصبحت باعتبارها في المصرف الخارجي وتصرف من قبل حكومة الوفاق وبالنسبة للبلديات التابعه للحكومة الليبية كلها تصرف من خلال الاقتراض من المصارف العامله بالمناطق، رغم من أنها ميزانية تصرف من مجلس النواب وبطرق قانونية، الميزانية على سبيل المثال بها 45 مليار على مستوى ليبيا، لكنها لاتصرف، حيث يصرف منها سبعة مليار فقط على المرتبات والباقي على الأقل لتهدئة الأوضاع، وتهيئة البلديات وحل للمشاكل البسيطة التي تواجه المواطن بشكل يومي خاصة ما يتعلق بوزارة الحكم المحلي.

ويواصل الدكتور عادل الزايدي موضحا، أي أن مايصرف يتعلق بالمياه والتعليم والصحة والنظافة العامة، باختصار القطاعات التي تعمل داخل كل بلدية، فمن خلال وجودي أنا كوزير للحكم المحلي أقوم بالتنسيق من خلال هذه القطاعات بالرغم من أنه موجود لها وزارات لكن على الأقل أقوم بتوصيل صوت البلديات لرئاسة الوزراء، ومن ثم للأخوة الزملاء في الوزارات الأخرى بضرورة معالجة هذه الأمور. الحمدلله في نهاية الأمر العمل الذي قمنا به طيلة فترتنا موجود في أرشيف الامكانيات التي كانت متوفرة لدينا، و الذي فعلناه ربما يكون لدى البلديات في مسألة إرساء الأمن وفي دعم وزارة الداخلية وفي مراكز الشرطه وفي تفعيل الأجهزة الأمنية الأخرى التي تصاحب القوات المسلحة مثل الأمن الداخلي والاستخبارات، الأمن يعتبر في الدرجة الأولى، باختصار بوادر وشكل الدولة بفضل الله موجودة لدينا، بنغازي عانت الكثير في وقت سابق فمسألة إعادة الاستقرار لهذه المدينة التي تعتبر عاصمه ثانية شيء مهم جدا، صحيح مسألة الاعمار بشكل كامل تحتاج إلى ميزانية موحدة لابد من أن تكون إيرادات النفط مسخرة في هذا الجانب، قمنا بصيانة القطاعات لكي تعود للحياة.

ويتابع وزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي موضحا ما تم انجازه من أعمال في بنغازي، قمنا بصيانة العديد من المرافق كالعدل والداخلية والإعلام، أيضاً افردنا له مساحة، ومبنى الإذاعة والتليفزيون فخر لنا جميعاً وسيبقى للإذاعة، أيضا مراكز الشرطه والمستشفيات، والحياة اليومية للمواطن سواء في خدمات الصرف صحي أو أعمال النظافة، نحاول قدر الامكان أن نخفف من هذه المشاكل، نقصد بذلك أن الجهد كبير ووزارة الحكم المحلي تتبعها البلديات، وجهاز الحرس البلدي والإمكانيات لم تكن في المستوى لكن بالقدر اليسير الذي موجود حاولنا قدر الامكان أن نضع بصمة على الأقل، وهذه البصمة ستوفر الكثير من الجهد على الحكومة التي ستشكل، سوف تبدأ من أخر نقطه ولن تبدأ من الصفر، أي أن كل شيء موجود فمراكز الشرطة تمت صيانتها، والمستشفيات والطرق وغيرها، لازلنا نحتاج الكثير لكي تكون البلاد في وضع أفضل ، ليبيا عانت الكثير وتحتاج الى ميزانيات كبيرة تقدر بالمليارات لكي تعود، ومدينة بنغازي تعود واجهتها كما كانت وبمكانتها التي تليق بها، كل ذلك يحتاج إلى أن تكون الدوله موحدة وإيراداتها في صندوق واحد.

أتمنى أن يكون في الحكومة القادمة، أشخاص وطنيين لديهم غيره على البلاد لأن المواطن يعاني في الأمرّين بصراحة وأمانة المعاناة في كل شيء، أتمنى في قادم الأيام أن يعملوا بايجابية والتغيير، وأتمنى من الحكومة الجديدة أن تراعي وضع البلديات اللتي عانت طيلة الفترات الماضية من 2011 إلى الآن أن تفرد لها المساحة الكبيرة من الميزانيات، زيتم تفعيل شركات الخدمات العامة “النظافة” وأن تخضع للقانون التجاري منذ عهد النظام السابق من عهد الشعبيات كانت 23 شعبية حتى ارشيفها وإجراءاتها وماضيها كله موجود في طرابلس حمل إلينا هذا الملف لأنه يحمل عدد هائل من المواطنين كشركة بنغازي مثلا بها 3400 مسكنين عليها ليبيين ولا يؤدون عملهم في وقت اوجب عليها الخدمة لأنها شركة خدمية لذلك اجبرنا أن ندخلوا في القطاع الخاص، لأنها تريد المرتبات بشكل يومي وبشكل شهري وأصبحت به صعوبة مع انقطاع الاتصال في الفترة الماضية ولكن الآن بدأت الأمور تسير وبدأت عملية صرف مرتباتهم، ومن وجهة نظري حتى للحكومة القادمة أنه على الأقل يعاد تنسيب الناس المسكنة على هذه الشركات لتتحول إلى شركة خدمية خاصة بقطاع نظافة المدينه أو البلدية ويكون بها طاقم إداري بسيط وطاقم فني وتدعم من الدوله بآليات وغيرها.

ويقول الدكتور الزايدي، النظافة في مدينة بنغازي في تحسن ملحوظ، ونحاول بقدر الامكان الاستمرار في هذا الإنجاز.

وبخصوص سير عملية الانتخابات البلدية فهو جانب مهم في وجود الحكومة الموازية، ونحن كوزارة للحكم المحلي والحكومة الليبية مناط بها تشكيل لجنة عليا للانتخابات فكان علينا تشكيل لجنة في الوقت الذي كانت فيه لجنة موجودة في طرابلس لكن في نهاية الأمر نحن لدينا عدد كبير من البلديات والناس ضاقت ذرعا تريد تغيير وتريد تحقيق انجازات ملحوظة، وقد واجهتنا العديد من العراقيل والصعاب نتيجة البيروقراطية الموجودة لدينا ووسط كوادرنا الأمر الذي أثر على سير عملنا.

وعليه جرت انتخاب ثلاثة بلديات (الواحات، جالو، أوجلة، اجخرة) وتمت عملية انتخاب بشكل ديمقراطي بتوافر كل الاشتراطات اللازمة لانجاح العملية، وساعدنا تفهم المواطنين هناك ومشاركتهم الفاعلة التي كانت بنسبة 76%، التي لم تحدث حتى في الماضي، وتم تنصيب العمداء بعد ظهور النتيجة وتمت عملية التسليم والاستسلام مابين البلديات السابقة والحالية بشكل ناجح وإدراج عدد “15” بلدية

واختتم وزير الحكم المحلي، الدكتور عادل الزايدي، أنه على المواطنين الانتباه في الجديد القادم بخصوص الانتخابات وتجنب الأخطاء التي حدثت من الاختيار العشوائي والمحاباة، فهذا الأمر يؤثر على بناء الوطن فالبلديات هي الحكومة داخل البلدية وهي خط الدفاع الأول وبالتالي اختيار العناصر ذات الكفاءة والعناصر التي لديها القدرة مهم جدا. سيتم تشكيل لجان فرعية في المدن الكبرى كبنغازي، والتي ستقوم بعمل فني في اللجنة، والتي ستحتاج مراكز اقتراع أكثر وسنبذل جهد كبير في ذلك، كما سيتم اشراك الإعلام المسموع والمرئي في مسائلة توعية الناس وتوجيههم وتوزيع مطويات والقادم افضل. نحاول بقدر الامكان تفتيت وإذابة المركزية التي يعاني منها المواطن. العراقيل التي تمت مناقشتها مع جهاز الحرس البلدي التابع لحكومتنا والذي حاولنا دعمه بشكل بسيط ولكنه في حاجة إلى دعم كبير لدوره المهم في الحفاظ وتأمين خدمات وغذاء الناس. (وال- بنغازي) ن ع/ ف و

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