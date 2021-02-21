إيقاف العمل بالمختبر المرجعي إجدابيا بسبب نفاد مشغلات أجهزة «P.C.R»

أعلنت اللجنة الطبية الإستشارية لمكافحة فيروس كورونا – إجدابيا، إيقاف العمل بالمختبر المرجعي للمركز الوطني لمكافحة الأمراض – إجدابيا بدءا من اليوم، بسبب نفاد جميع مشغلات أجهزة كشف «P.C.R».

وقالت اللجنة إن العمل بالمختبر سيبقي متوقفا إلى حين توفر المشغلات.

تسجيل 1052 حالة شفاء من فيروس كورونا في ليبيا خلال 24 ساعة

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 1052 حالة شفاء من فيروس كورونا في ليبيا أمس، و472 إصابة و26 حالة وفاة.

وقال المركز في بيان اليوم، إنه تسلم أمس 2485 عينة، أظهرت التحاليل المعملية سلبية 2013 عينة، فيما تأكدت إصابة 472 حالة منها 317 جديدة و155 مخالطة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا