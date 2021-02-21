بعد 10 أعوام على تدمير مقرها.. المستشار بوشناف يشارك بالجمع السنوي لمديرية أمن بنغازي

ليبيا – شارك وزير الداخلية في الحكومة الليبية المستشار إبراهيم بوشناف أمس السبت في مراسم الجمع السنوي لمنتسبي مديرية أمن بنغازي، الذي جرى في مقرها التاريخي بمنطقة الهواري، بعد عشرة أعوام من تدميرها.

مدير أمن بنغازي العقيد ونيس الشكري استعرض وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة القوة العمومية للمديرية، من ضباط وضباط صف وموظفين، بحضور عدد من القادة الأمنيين ومدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة اللواء خالد المحجوب، ومدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بوزارة الداخلية العقيد الشريف قويدر.

وتم خلال الجمع السنوي تثبيت القوة العمومية الفعلية للمديرية والتفتيش على كافة أعضاء هيئة الشرطة والموظفين والآليات والأسلحة والذخائر المسندة على القوة.

وأشاد وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف بعمل المديرية والنهوض بالقطاع الأمني في مختلف مناطق سيطرة الحكومة الليبية، داعيًا أبناء الشعب الليبي لتعزيز حالة الوعي وتطبيق الأمن المجتمعي، الذي يتعاضد فيه المواطن مع رجال الشرطة في منع وقوع الجريمة ونبذها.

وأشار إلى رمزية الجمع في مقر المديرية بمنطقة الهواري بعد عشر سنوات من تدميرها على أيدي المطلوبين للعدالة والإرهابيين، معربًا عن أمله في استمرار وتيرة الأمن بالهمة التي هو فيها الآن، ومتمنيًا التوفيق لمن يخلفه في تسيير الوزارة.

بدوره، حيا مدير أمن بنغازي العقيد ونيس الشكري جهود وزير الداخلية في بناء المؤسسة الأمنية البناء القويم، مشيدًا بكافة الجهود المبذولة من ضباط وضباط صف وموظفي مديرية أمن بنغازي على عملهم الدؤوب، لأجل أمن الوطن والمواطن.

وفيما أكد تعافي المؤسسة الأمنية بعد الانتهاء من الحرب على الإرهاب، أكد أن المديرية ماضية في أداء مهامها المنوطة بها، من خلال مكافحة الجريمة واستتباب الأمن في كل مناطق الاختصاص.

إلى ذلك، أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة اللواء خالد المحجوب أن المعركة الآن باتت معركة أمنية، يأتي الدور الأول فيها لرجال الأمن من أجل المحافظة على الدولة المدنية ومؤسساتها، وكذلك صون وحماية الأمن العام.

وأشاد مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بوزارة الداخلية العقيد الشريف قويدر بعمل المديرية وتحلي كافة منتسبيها بالضبط والربط، والعمل بمهنية عالية، بما يحافظ على أمن الوطن والمواطن.

وتخلل الجمع لوحات فنية قدمها عدد من الأطفال من منظمة الأحرار للطفولة، فيما استعرض منتسبو المديرية لوحات في فنون الدفاع عن النفس واللياقة البدنية.

وفي ختام الجمع قدمت مديرية أمن بنغازي درع العطاء للقائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر، ودرعًا تكريميًا لوزير الداخلية؛ لعمله الدؤوب في بناء المؤسسة الأمنية البناء القويم.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية