المجلس الرئاسي والحكومة الجديدة يبحثان عمل اللجنة العسكرية وتوحيد المؤسسة العسكرية

طرابلس 21 فبراير 2021 (وال)-عقد الرئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي اليوم الأحد في طرابلس، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة العسكرية “5 + 5” التابعة لحكومة الوفاق غير الدستورية، بحضور رئيس الحكومة الجديدة عبد الحميد الدبيبة وأعضاء المجلس موسى الكوني، وعبد الله اللافي.

هذا وتم خلال الاجتماع مناقشة آخر ما توصلت إليه اللجنة العسكرية بشأن تنفيذ كافة بنود وقف إطلاق النار الموقع في جنيف السويسرية، بينها فتح الطريق الساحلي بين الشرق والغرب والجنوب، ورحيل كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، إلى جانب بحث سبل توحيد المؤسسة العسكرية. (وال-طرابلس) ف م

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