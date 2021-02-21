ليبيا الان

العامة للكهرباء تؤكد سرقة أسلاك ضغط عالي بطريق وادي الربيع

تم النشر منذُ 3 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

أكدت الشركة العامة للكهرباء عن أسلاك ضغط عالي مسافة 1500 متر على خط الجمرك طريق وادي الربيع التابع لدائرة توزيع قصر بن غشير تمت سرقتها مما تسبب في فصل التغذية على ثلاث محولات هوائية ومحطتين جاهزتين.

وأشارت الشركة العامة للكهرباء عبر حسابها على “فيسبوك” إلى أنه تمت أيضًا سرقة أسلاك كهربائية ضغط عالي مسافة 1300 متر دائرة توزيع السائح بترهونة.

وكانت الشركة العامة للكهرباء أعلنت أمس السبت عن البدء بصيانة الوحدة الغازية الأولى في محطة الرويس الواقعة في منطقة الجبل الغربي بالتعاون مع مهندسي شركة سيمنس الألمانية الرائدة في مجال الطاقة.

وبحسب بيان الشركة عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أفادت أن الوحدة من شأنها إضافة 140 ميغاوات للشبكة العامة، لتعزيز قدرة التوليد في فترة الذروة الصيفية المقبلة.

كما أشارت إلى أن ساعات التشغيل السابقة فاقت التوصيات الفنية، متوقعة أن تستمر عمليات صيانة الوحدة الغازية لمدة 5 أسابيع، مبينة أن الإدارات الفنية قامت بتوريد كافة قطع الغيار.

الوسوم

#ترهونة #وادي_الربيع العامة_للكهرباء توزيع_السائح سرقة_أسلاك

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك