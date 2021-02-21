العامة للكهرباء تؤكد سرقة أسلاك ضغط عالي بطريق وادي الربيع

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أكدت الشركة العامة للكهرباء عن أسلاك ضغط عالي مسافة 1500 متر على خط الجمرك طريق وادي الربيع التابع لدائرة توزيع قصر بن غشير تمت سرقتها مما تسبب في فصل التغذية على ثلاث محولات هوائية ومحطتين جاهزتين.

وأشارت الشركة العامة للكهرباء عبر حسابها على “فيسبوك” إلى أنه تمت أيضًا سرقة أسلاك كهربائية ضغط عالي مسافة 1300 متر دائرة توزيع السائح بترهونة.

وكانت الشركة العامة للكهرباء أعلنت أمس السبت عن البدء بصيانة الوحدة الغازية الأولى في محطة الرويس الواقعة في منطقة الجبل الغربي بالتعاون مع مهندسي شركة سيمنس الألمانية الرائدة في مجال الطاقة.