المنفي يؤكد ضرورة توفير لقاح كورونا في ليبيا

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ونائبيه عبدالله اللافي وموسى الكوني ورئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، بطرابلس مع اللجنة الاستشارية لمجابهة فيروس كورونا.

وناقش المنفي مع أعضاء اللجنة آلية عملها والصعوبات التي تواجهها وطرق حلحلتها للتصدي للوباء والحد من انتشاره، كما بحث المنفي مع اللجنة الاستشارية الطبية لمجابهة وباء كورونا (كوفيد 19) استعدادات مراكز العزل والايواء واحتياجاتها اللازمة لمواجهة الوباء.

وأكد المنفي خلال الاجتماع على دعم عمل اللجنة وتوفير اللقاح الخاص بفيروس كورونا في البلاد بأسرع وقت ممكن.