المنفي يؤكد ضرورة توفير لقاح كورونا في البلاد بأسرع وقت ممكن

أكد رئيس المجلس الرئاسي المنتخب في الحوار السياسي، الدكتور محمد المنفي، دعم عمل اللجنة الاستشارية لمجابهة فيروس كورونا، وتوفير اللقاح الخاص بفيروس كورونا في البلاد بأسرع وقت ممكن.

جاء ذلك خلال اجتماع المنفي ونائبيه عبدالله اللافي وموسى الكوني ورئيس الحكومة المنتخبة في الحوار السياسي عبدالحميد دبيبة اليوم الأحد بطرابلس مع اللجنة الاستشارية لمجابهة فيروس كورونا، .

وناقش الاجتماع آلية عمل اللجنة والصعوبات التي تواجهها، وطرق حلحلتها للتصدي للوباء والحد من انتشاره.

كما بحث المنفي مع اللجنة، استعدادات مراكز العزل والإيواء واحتياجاتها اللازمة لمواجهة الوباء.

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