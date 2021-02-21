سفير الاتحاد الأوروبي: يجب الإفراج الفوري وغير المشروط عن “وداد الشريقي”

أعرب سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا ساباديل جوزيه عن قلقه بشأن اختطاف الفتاة الليبية وداد الشريقي تعسفيًا من أمام محكمة الزاوية في الـ 31 من يناير الماضي على أيدي جماعة مسلحة.

وأيد جوزيه في تغريدة عبر “تويتر” اليوم الأحد، رصدتها “الساعة 24″، مطالب البعثة الأممية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن وداد وإجراء تحقيق كامل في احتجازها.

بدورها، أعربت البعثة الأممية عن قلقها البالغ على سلامة الفتاة، قائلة إن أسرة الشريقي لم تتمكن من الاتصال بها منذ الثاني من فبراير الجاري، مشيرة إلى أن هذا الحادث يقوض بشكل صارخ سيادة القانون وحقوق الإنسان في ليبيا.

ودعت البعثة الأممية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن وداد إسماعيل الشريقي، وإجراء تحقيق كامل من قبل المدعي العام وإحالة جميع الجناة إلى القضاء.