كوبيش يواصل اتصالاته مع الأطراف الليبية

أجرى المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، مساء أمس السبت، محادثة هاتفية مع رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي، لبحث سبل المضي قدماً في ترتيبات عقد جلسة لمجلس النواب لمنح الثقة للحكومة الجديدة.

وجدد كوبيش، خلال المحادثة، تأكيد دعم مجلس الأمن لمخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي.

كما التقى كوبيش، اليوم بعدد من أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الذين قاموا باطلاعه على مسار عملهم، وأشاروا إلى أنهم أنجزوا مهمتهم في شهر يوليو 2017.

وناقش المبعوث الخاص مع أعضاء تأسيسية الدستور الترتيبات اللازمة التي يتعين على السلطات الليبية المعنية تبنّيها بغية إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر 2021، والتي ستنهي الفترة الانتقالية التي دامت عدة سنوات وتتيح الفرصة لليبيين لانتخاب ممثليهم واستعادة الشرعية الديمقراطية وتوحيد مؤسساتهم.