المنفي ونائبيه ودبيبة يلتقون اللجنة الاستشارية لمواجهة «كورونا»

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي المختار من الملتقى السياسي محمد المنفي ونائبيه عبدالله اللافي وموسى الكوني، إضافة إلى رئيس الحكومة المختارة من الملقتى عبدالحميد دبيبة اليوم الأحد مع مسؤولي اللجنة الاستشارية لمجابهة فيروس كورونا، في مدينة طرابلس.

وناقش المنفي مع أعضاء اللجنة آلية عملها والصعوبات التي تواجهها وطرق حلحلتها للتصدي للوباء والحد من انتشاره، وكذلك ستعدادات مراكز العزل والايواء واحتياجاتها اللازمة لمواجهة الفيروس.

وشدد على «دعم عمل اللجنة وتوفير اللقاح الخاص بفيروس كورونا في البلاد بأسرع وقت ممكن»؛ وذلك في تشكو فيه بعض المراكز الطبية والصحية في بعض مناطق البلاد من قلة الإمكانات المتوافرة لمواجهة الوباء.

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