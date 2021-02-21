مع رابط النتيجة..تعليم الوفاق: نسبة نجاح الدور الثاني لشهادة إتمام التعليم الأساسي 69.66%

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أعلنت وزارة التعليم في حكومة الوفاق الوطني اليوم الأحد أن نسبة النجاح في نتائج امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي 69.66%

وأضافت الوزارة أن المتقدمون للامتحانات 37.014 طالب، والناجحون بلغ عددهم 25.783، مؤكدة أن الراسبون بلغ عددهم 11.228 وغير مكتملة 03.

وأشارت وزارة التعليم في حكومة الوفاق إلى أن 708 طالب تحصلوا على تقدير ممتاز، وجيد جدًا 7.088 طالب، وتقدير جيد 13.950 طالب، فيما تحصل على تقدير مقبول 4.037 طالب.

ونوهت وزارة التعليم طلبة شهادة إتمام مرحلة التّعليم الأساسي 2019-2020م (الدور الثاني) بأنه بإمكانهم الحصول على نتائجهم عبر الرّابط المرفق اعتباراً من الساعة الرابعة من مساء اليوم.