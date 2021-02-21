“إيريني” تُفتّش سفينتين تجاريتين متجهتين إلى ليبيا

قام أفراد من البحرية اليونانية بتفتيش السفينتين التجاريتين ARIN and RANIS أثناء توجههما إلى ليبيا خلال اليومين الماضيين، في إطار عملية “إيريني” البحرية.

ونشرت عملية “إيريني” صوراً لعمليات التفتيش والتأكد من شحنات السفينتين، مؤكدة أنها تمت بسلاسة ودون تعقيد، في إطار مراقبة حظر توريد الأسلحة المفروض على ليبيا.

وكانت وكالة الانباء الألمانية، قد أفادت مؤخراً بأن الاتحاد الأوروبي بصدد تمديد مهمة المراقبة البحرية “إيريني” لمدة عامين إضافيين، تبدأ مطلع أبريل المقبل.

وكان قائد عملية “إيريني”، الأدميرال فابيو أجوستيني، قد كشف مؤخراً عن علمهم بحدوث انتهاكات مختلفة لحظر الأسلحة من طرفي الصراع في ليبيا، وكذلك على الحركة الجوية.

وقال إن الانتهاكات المحتملة لحظر الأسلحة على ليبيا تُعدّ متوازنة تقريبًا بين حكومة الوفاق والجيش الوطني، مشيراً إلى أن امتلاك المزيد من الوسائل المتاحة سيسهّل عمل المهمة بطريقة ملحوظة، وأنهم بحاجة إلى إمكانات أكبر للمراقبة الجوية والبرية.

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