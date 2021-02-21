الخطوط الليبية تعلن عن استئناف رحلاتها من مطار بنينا إلى تونس

أعلنت شركة الخطوط الجوية الليبية عن البدء في تسيير رحلاتها من مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي إلى مطار قرطاج الدولي بمدينة تونس العاصمة و ذلك اعتباراً من يوم الإثنين .

وقالت الشركة في إيجاز صحفى، إن الرحلات كالتالي، ( تونس _ بنينا ) رقم الرحلة ( 307 ، توقيت الإقلاع من مدينة تونس العاصمة الساعة الثانية عشر إلا ربع قبل الظهر ( 11:45 AM )،وتوقيت الوصول لمدينة بنغازي الساعة الواحدة و النصف بعد الظهر ( 1:30 PM )،و( بنينا _ تونس ) رقم الرحلة ( 306 ))، توقيت الإقلاع من مدينة بنغازي الساعة الثانية و النصف بعد الظهر ( 02:30 ))، توقيت الوصول لمدينة تونس العاصمة الساعة الرابعة و الربع مساءً ( 04:15 PM )