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الخطوط الليبية تعلن عن استئناف رحلاتها من مطار بنينا إلى تونس

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلنت شركة الخطوط الجوية الليبية عن البدء في تسيير رحلاتها من مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي إلى مطار قرطاج الدولي بمدينة تونس العاصمة و ذلك اعتباراً من يوم الإثنين .

وقالت الشركة في إيجاز صحفى، إن الرحلات كالتالي، ( تونس _ بنينا ) رقم الرحلة ( 307 ، توقيت الإقلاع من مدينة تونس العاصمة الساعة الثانية عشر إلا ربع قبل الظهر ( 11:45 AM )،وتوقيت الوصول لمدينة بنغازي الساعة الواحدة و النصف بعد الظهر ( 1:30 PM )،و( بنينا _ تونس ) رقم الرحلة ( 306 ))، توقيت الإقلاع من مدينة بنغازي الساعة الثانية و النصف بعد الظهر ( 02:30 ))، توقيت الوصول لمدينة تونس العاصمة الساعة الرابعة و الربع مساءً ( 04:15 PM )

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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