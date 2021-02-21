أول اجتماع بين المنفي والدبيبة مع اللجنة الطبية الاستشارية لمجابهة كورونا

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ونائبيه عبدالله اللافي، وموسى الكوني ورئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الاحد بطرابلس، مع اللجنة الاستشارية لمجابهة فيروس كورونا، .

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، ناقش “المنفى”، أعضاء اللجنة آلية عملها والصعوبات التي تواجهها وطرق حلحلتها للتصدي للوباء والحد من انتشاره، كما بحث “المنفى”، مع اللجنة الاستشارية الطبية لمجابهة وباء كورونا (كوفيد 19 ) استعدادات مراكز العزل والايواء واحتياجاتها اللازمة لمواجهة الوباء

وأكد المنفى، خلال الاجتماع على دعم عمل اللجنة وتوفير اللقاح الخاص بفيروس كورونا في البلاد بأسرع وقت ممكن.