نجاة باشاغا من محاولة اغتيال بالطريق السريع باتجاه جنزور وإصابة أحد حراسه

نجا المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا من محاولة اغتيال تعرض لها على الطريق السريع باتجاه جنزور غرب العاصمة طرابلس بينما اصيب أحد حراسه جراء الهجوم على ما أفاد مستشار وزارة الصحة أمين الهاشمي.

وقال الهاشمي إن باشاغا تعرض لـ«محاولة اغتيال فاشلة في الطريق السريع باتجاه جنزور.. حيث قامت سيارة مصفحة بضرب وابل من الرصاص مما أدّى لإصابة أحد حرّاس الوزير»، مؤكدا «مطاردة السيارة والقبض على شخصين منهم وقتل الثالث».

كما أكد مستشار وزارة الصحة أن المفوض بوزارة الداخلية فتحي باشغا «بخير ولم يتعرض لأي إصابة».

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